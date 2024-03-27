إصابة 22 إسرائيليا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة 22 إسرائيليا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
3/27/2024 9:08:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 22 عسكريا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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