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الجيش السوري: التصدى لهجومين إرهابيين بريف حلب وبريف إدلب

3/27/2024 9:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مصدر عسكري سوري لوكالة "سانا" بأن وحدات الجيش تصدت لهجوم إرهابي على إحدى النقاط العسكرية في ريف حلب، ولهجوم آخر في ريف إدلب.


وقال المصدر: "تصدت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه كفر نبل في ريف إدلب الجنوبي بالقوى والوسائط النارية المناسبة لهجوم عنيف شنته المجموعات الإرهابية مساء أمس وقت الإفطار وبأعداد كبيرة بالتزامن مع رمايات كثيفة بالقذائف الصاروخية على نقاطنا العسكرية، حيث تمكنت قواتنا من إفشال الهجوم وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين المهاجمين ودمرت أسلحتهم وعتادهم و قامت بسحب عدد من جثثهم".


وأضاف: "كما تصدت وحدة من قواتنا المسلحة لهجوم مجموعة إرهابية على إحدى نقاطنا العسكرية في ريف حلب الشمالي وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح وتمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصرها".

روسيا اليوم


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