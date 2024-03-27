كيفية تعطيل وظائف مشاركة الملفات بالهواتف الذكية

MENAFN - Al Wakeel News)هناك العديد من الوظائف المفيدة لمشاركة الملفات لاسلكياً مع الأشخاص في النطاق المحيط مثل وظيفة Airdrop بهواتف آبل آيفون أو وظيفة Quick Share بهواتف أندرويد، إلا أنه من الأفضل تحديد إعدادات مقيدة لهذه الوظائف اللاسلكية حتى لا تكون ظاهرة لجميع الأشخاص.ومن خلال هذه الوظائف اللاسلكية قد يتلقى المستخدم بدون إذنه أو رغبته بعض الصور أو مقاطع الفيديو على هاتفه الذكي، وقد تكون هذه الملفات في أسوأ الأحيان عبارة عن محتويات إباحية أو مشكوك في طبيعتها، وإذا لم تكن هناك رغبة لدى المستخدم في إرسال أو استقبال ملفات مع الآخرين، فمن الأفضل تعطيل هذه الوظائف.



وظيفة Airdrop

ويتم تعطيل وظيفة Airdrop بهواتف آبل آيفون عن طريق ما يعرف باسم مركز التحكم، والذي يتم فتحه عن طريق القيام بحركة مسح من الزاوية العلوية جهة اليمين إلى أسفل، وعندما يظهر مركز التحكم يتم الضغط على بطاقة إعدادات الشبكة أعلى الجانب الأيسر، وبعد ذلك يتم النقر على زر " Airdrop"، وتفعيل بند "إيقاف الاستقبال".



ودائماً ما ينصح الخبراء عند استعمال وظيفة Airdrop بتحديد الخيارات "لجهات الاتصال فقط" أو "لكل عشرة دقائق"، عندما يرغب المستخدم في مشاركة البيانات مع أشخاص ليسوا مسجلين في جهات الاتصال، وبعد مرور 10 دقائق من ظهور وظيفة Airdrop لجميع الأشخاص فإنها تعود للضبط على الخيار "لجهات الاتصال فقط".



وظيفة Quick Share

وبالنسبة لهواتف أندوريد، فإنه يتم إيقاف وظيفة مشاركة الملفات بطريقة مشابهة، حيث يتعين على المستخدم إجراء حركة مسح من الحافة العلوية للشاشة إلى أسفل، لكي يتم فتح ما يعرف باسم "شريط الحالة" وبه الإعدادات السريعة، وهنا يجد المستخدم زر Quick Share لتشغيل أو إيقاف وظيفة مشاركة الملفات.



وإذا لم يظهر هذا الزر، فيمكن إضافته عن طريق أيقونة القلم.

ويتيح زر Quick Share للمستخدم الوصول إلى إعدادات وظيفة المشاركة السريعة، ولكن من الأفضل أن يتم ضبط الوظيفة على خيار "جهات الاتصال" بحيث يكون الهاتف الذكي ظاهراً فقط لجهات الاتصال القريبة عندما يكون الهاتف الذكي مشغلاً والشاشة مفتوحة.



ولكي يتم مشاركة البيانات مع الأشخاص غير المسجلين في جهات الاتصال فإنه يتوافر بند "لمدة 10 دقائق فقط"، وبعد ذلك يتم التحويل تلقائياً إلى وضع "جهات الاتصال".



وقد أعادت شركة غوغل تسمية هذه الوظيفة مؤخراً، بحيث قد تظهر على الأجهزة القديمة باسم وظيفة Nearby Share أو أسماء Quick Share أو Nearby Share.

وعلى الرغم من تغيير اسم الوظيفة، إلا أنها تعمل بنفس الطريقة.



ولا تتوافق وظيفة أبل Airdrop مع وظيفة غوغل Quick Share أو Nearby Share، وبالتالي فإن وظيفة مشاركة الملفات تقتصر على الهواتف الذكية، التي تعمل بنفس نظام التشغيل.

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