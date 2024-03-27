تركيا.. ارتفاع نسبة المسنين 21% بالسنوات الخمس الأخيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع عدد سكان البلاد البالغين أعمارهم 65 عامًا وما فوق بنسبة 21.4% خلال السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 8 ملايين و722 ألفًا و806 نسمة في العام الماضي 2023.
وبحسب أبحاث نشرتها الهيئة عن إحصائيات كبار السن لعام 2023، فقد ارتفعت نسبتهم من إجمالي عدد السكان إلى 10.2% في نفس العام.
وبناءً على هذه الأرقام، ارتفع عدد سكان تركيا البالغين أعمارهم 65 سنة فما فوق، والذي كان يبلغ 7 ملايين و186 ألفًا و204 نسمة في عام 2018، بنسبة 21.4% في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 8 ملايين و722 ألفًا و806 نسمة في 2023.
وبينما بلغت نسبة كبار السن من إجمالي السكان 8.8% في عام 2018، ارتفعت إلى 10.2% في العام الماضي.
وبحسب المعطيات، فإن 44.5% من المسنين هم من الرجال و55.5% من النساء، ومن المتوقع أن تصل نسبة كبار السن إلى 12.9% في 2030، وإلى 16.3% في 2040، فيما تصل إلى 22.6% في 2060، و25.6% في 2080.
وتجاوزت نسبة كبار السن من مجموع السكان 10% مؤشرًا على شيخوخة السكان، حيث ارتفع عدد كبار السن في تركيا بمعدل أسرع من عدد السكان في الفئات العمرية الأخرى.
روسيا اليوم
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