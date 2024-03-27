تركيا.. ارتفاع نسبة المسنين 21% بالسنوات الخمس الأخيرة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع عدد سكان البلاد البالغين أعمارهم 65 عامًا وما فوق بنسبة 21.4% خلال السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 8 ملايين و722 ألفًا و806 نسمة في العام الماضي 2023.



وبحسب أبحاث نشرتها الهيئة عن إحصائيات كبار السن لعام 2023، فقد ارتفعت نسبتهم من إجمالي عدد السكان إلى 10.2% في نفس العام.



وبناءً على هذه الأرقام، ارتفع عدد سكان تركيا البالغين أعمارهم 65 سنة فما فوق، والذي كان يبلغ 7 ملايين و186 ألفًا و204 نسمة في عام 2018، بنسبة 21.4% في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 8 ملايين و722 ألفًا و806 نسمة في 2023.



وبينما بلغت نسبة كبار السن من إجمالي السكان 8.8% في عام 2018، ارتفعت إلى 10.2% في العام الماضي.



وبحسب المعطيات، فإن 44.5% من المسنين هم من الرجال و55.5% من النساء، ومن المتوقع أن تصل نسبة كبار السن إلى 12.9% في 2030، وإلى 16.3% في 2040، فيما تصل إلى 22.6% في 2060، و25.6% في 2080.



وتجاوزت نسبة كبار السن من مجموع السكان 10% مؤشرًا على شيخوخة السكان، حيث ارتفع عدد كبار السن في تركيا بمعدل أسرع من عدد السكان في الفئات العمرية الأخرى.

روسيا اليوم