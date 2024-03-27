Wednesday, 27 March 2024 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا.. ارتفاع نسبة المسنين 21% بالسنوات الخمس الأخيرة

3/27/2024 8:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع عدد سكان البلاد البالغين أعمارهم 65 عامًا وما فوق بنسبة 21.4% خلال السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 8 ملايين و722 ألفًا و806 نسمة في العام الماضي 2023.


وبحسب أبحاث نشرتها الهيئة عن إحصائيات كبار السن لعام 2023، فقد ارتفعت نسبتهم من إجمالي عدد السكان إلى 10.2% في نفس العام.


وبناءً على هذه الأرقام، ارتفع عدد سكان تركيا البالغين أعمارهم 65 سنة فما فوق، والذي كان يبلغ 7 ملايين و186 ألفًا و204 نسمة في عام 2018، بنسبة 21.4% في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 8 ملايين و722 ألفًا و806 نسمة في 2023.


وبينما بلغت نسبة كبار السن من إجمالي السكان 8.8% في عام 2018، ارتفعت إلى 10.2% في العام الماضي.


وبحسب المعطيات، فإن 44.5% من المسنين هم من الرجال و55.5% من النساء، ومن المتوقع أن تصل نسبة كبار السن إلى 12.9% في 2030، وإلى 16.3% في 2040، فيما تصل إلى 22.6% في 2060، و25.6% في 2080.


وتجاوزت نسبة كبار السن من مجموع السكان 10% مؤشرًا على شيخوخة السكان، حيث ارتفع عدد كبار السن في تركيا بمعدل أسرع من عدد السكان في الفئات العمرية الأخرى.
روسيا اليوم

MENAFN27032024000208011052ID1108027414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث