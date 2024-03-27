صفارات الإنذار تدوي بغلاف غزة الشرقي

صفارات الإنذار تدوي بغلاف غزة الشرقي
التاريخ
3/27/2024 8:11:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة الشرقي.
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