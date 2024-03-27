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النشامى يكتسح باكستان بسبعة أهداف في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

3/27/2024 8:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - القتى المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الباكستاني، على ستاد عمان الدولي، مساء االثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأحرز موسى التعمري أهداف المبارة الأول والرابع والسادس لمنتخبنا الوطني في مرمى المنتخب الباكستاني في الدقيقة 15 من عمر المبارة.
وسجل اللاعب يزن النعيمات الهدف الثاني للنشامى عن طريق ركلة جزاء في مرمى المنتخب الباكستاني في الدقيقة 28.


وأحز اللاعب سعد الروسان الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني في مرمى المنتخب الباكستاني في الدقيقة 52، فيما سجل علي علوان يحرز الهدف الخامس للنشامى في الدقيقة 75.
وسجل محمد أبو زريق يحرز الهدف السابع للنشامى في مرمى المنتخب الباكستاني في الدقيقة 83.


وبهذا بفوز يصعد المنتخب الوطني إلى المركز الثاني في المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 7 نقاط.


ويختتم المنتخب الوطني منافسات الدور الأول من التصفيات خلال شهر حزيران المقبل مباراتين أمام منتخبي السعودية وطاجكستان.


ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم.

ملاعب

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