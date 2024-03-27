Wednesday, 27 March 2024 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بغياب ميسي.. الأرجنتين تضرب كوستاريكا بالثلاثة

3/27/2024 8:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق منتخب الأرجنتين فوزا على نظيره منتخب كوستاريكا 3-1 في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين فجر اليوم الأربعاء، في إطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.
وتقدم المنتخب الكوستاريكي أولا عن طريق لاعبه مانفريد أوجالدي في الدقيقة 34 بالشوط الأول، ما أثار غضب راقصي التانغو الذي شنوا هجمات متوالية من أجل إحراز هدف التعادل لكن الشوط الأول انتهى بتقدم كوستاريكا بهدف دون مقابل في واحدة من أقوى المفاجآت التي أثارت صدمة وسط عشاق راقصو التانغو.
في الشوط الثاني لم يصمد دفاع كوستاريكا طويلا أمام هجمات راقصو التانغو حيث أدرك أنخل دي ماريا هدف التعادل لمنتخب الارجنتين في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني، وبعدها بأربع دقائق فقط أحرز ألكسيس ماك أليستر الهدف الثاني للتانغو، ليختتم أوتارو مارتينيز، الثلاثية في الدقيقة 77.


وينافس المنتخب الارجنتيني في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2024، برفقة كل من برفقة بيرو وتشيلي وكندا على الترتيب.

ملاعب

MENAFN27032024000208011052ID1108027411

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث