الطفيلة التقنية تحصل على أعلى تصنيف عالمي للجامعات

MENAFN - Al Wakeel News)حازت جامعة الطفيلة التقنية على أعلى تصنيف عالمي للجامعات ضمن معايير محددة بحصولها على خمس نجوم في نظام التقييم العالمي (QS Stars) للعام 2024.

وقال رئيس الجامعة الدكتور بسام زعل المحاسنة إن الجامعة تقدمت بـ 290 نقطة في المجموع العام مقارنة بما حققته عام 2021، حيث حصلت الجامعة وقتها على ثلاث نجوم.

وأكد أن الجامعة تتخذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله منهجًا ومسارًا للتميز والتقدم والاستفادة من كل الفرص المتاحة في مختلف حقول العلم والبحث العلمي والتقنية.

وأشار المحاسنة إلى أهمية التصنيف الجديد في دفع تقدم الجامعة وحصولها على مزيد من مساحات التبادل العلمي والمنح والبحث العلمي، بالإضافة إلى اكتسابها سمعة متميزة وجاذبة تشير إلى تحقيق الجامعة شوطًا متقدمًا في سباق العلم والمعرفة والتدريس والبحث العلمي والبصمة الجامعية العالمية.

من جانبه، أوضح مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة في الجامعة الدكتور عبدالله محمد عواد أن نظام التقييم العالمي (QS Stars) يقيس أداء الجامعة من خلال ثمانية معايير ومؤشرات محددة وتشمل أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بالإضافة إلى الأداء العام للجامعة، لافتًا إلى أن المعايير تشمل التعليم والتعلم، والسمعة التوظيفية، والعالمية، والبحث العلمي، والتعلم الإلكتروني، والابتكار، والشمولية، ومعيار قوة البرنامج والذي تميزت به كلية الهندسة من خلال برنامج البكالوريوس في هندسة القوى الكهربائية.

