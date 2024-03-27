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رونالدو يصب غضبه على الحكم الرابع بعد خسارة مدوية للبرتغال

3/27/2024 8:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبر كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر والبرتغال، عن غضبه الشديد عقب نهاية مباراة منتخب بلاده أمام سلوفينيا، بالمباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء.
وشارك "الدون" أساسيا في تشكيل "برازيل أوروبا"، ولعب 90 دقيقة، لكنه عانى رفقة زملائه من خسارة مدوية بهدفين دون رد.
ووفقا لصحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن رونالدو أثناء خروجه من أرض الملعب عقب نهاية المباراة، ظهر وهو منزعج للغاية.
وأضافت أنه عند تجاوز الحكم الرابع، أشار الدون بإشارة هجومية تجاهه، وذلك أثناء خروجه للنفق المؤدي لغرفة تبديل الملابس.
ويخوض المنتخب البرتغالي عددا من المباريات الودية ضمن تحضيراته لانطلاق بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، المقرر لها الصيف المقبل في ألمانيا.
ويقع "سيلساو أوروبا" في المجموعة السادسة التي تضم كلا من التشيك، تركيا وجورجيا.

ملاعب

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