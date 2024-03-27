Wednesday, 27 March 2024 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايرن ميونخ مهتم بضم نجم شتوتجارت

3/27/2024 8:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر تقرير إعلامي أن نادي بايرن ميونخ الألماني، مهتم بضم لاعب الوسط الألماني كريس فيهريش.
وكان قد تم استدعاء فيهريش للانضمام للمنتخب الألماني من قبل المدير الفني للمنتخب جوليان ناجلسمان قبل بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).
ويقدم اللاعب عروضا جيدة مع فريقه شتوتجارت منذ أشهر.
ووفقا للتقرير الذي نقلته مجلة "شبورت بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء، يريد المديران الرياضيان لبايرن ميونخ، ماكس إيبرل وكريتسوف فريوند، إقناع اللاعب بالانتقال لميونخ.
وشارك فيهريش في أولى مبارياته مع المنتخب الألماني في نهاية الخريف الماضي، وشارك كبديل مع المنتخب الألماني في المباراة الودية التي فاز فيها على المنتخب الهولندي 2 /1 أمس الثلاثاء بالإضافة للمباراة الودية التي فاز بها المنتخب الألماني على نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين.
ويمتد عقد فيهريش مع شتوتجارت حتى 2028، ولكن وفقا ل"شبورت بيلد" فإن العقد يتضمن شرطا جزائيا (لم تكشف عن قيمته).
وفي بايرن، فإن المنافسة على المراكز الهجومية شرسة للغاية، حيث يتواجد كينجسلي كومان وجمال موسيالا وسيرجي نابري وتوماس مولر.
كما يتواجد أيضا ليروي ساني، الذي دخل في مفاوضات مع النادي لتمديد تعاقده الذي ينتهي في 2025.

ملاعب

MENAFN27032024000208011052ID1108027406

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث