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الكشف عن طبيعة إصابة كامافينجا

3/27/2024 8:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها إدواردو كامافينجا، نجم ريال مدريد، في فترة التوقف الدولي.
وشهدت مباراة فرنسا وتشيلي الودية، تعرض إدواردو كامافينجا، نجم وسط ريال مدريد، لإصابة في الكاحل، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، وتم استبداله في الشوط الأول.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن كامافينجا كان يعاني من آلام شديدة، وغادر الملعب وهو يعرج، لكنه لم يحتاج إلى نقالة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الفحوصات الأولية تشير إلى وجود التواء في الكاحل الأيسر، بحسب مصادر في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
وأكدت الصحيفة، أن كامافينجا سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية في ريال مدريد، اليوم الأربعاء، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب المتوقعة.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو، يوم الأحد، المقبل، قبل استقبال مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 9 أبريل/نيسان المقبل.

ملاعب

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