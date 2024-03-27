3 أسباب تمنح توخيل الأفضلية في قمة دورتموند

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتمسك بايرن ميونخ بأمل التتويج بلقب الدوري الألماني على الرغم من صعوبة المهمة، وذلك عندما يستقبل بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز، السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الألماني.



ويبتعد بايرن ميونخ عن المتصدر باير ليفركوزن بـ10 نقاط كاملة، ومع ذلك يرفض الاستسلام ويبحث عن تحقيق الانتصار أمام دورتموند ومواصلة المطاردة حتى النهاية في ظل تسلح مدرب الفريق توماس توخيل بـ3 عناصر.

الصحوة

عانى بايرن ميونخ من سلسلة من النتائج السلبية في شهر فبراير/ شباط الماضي بالسقوط أمام باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، والخسارة بعدها أمام لاتسيو بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وأمام بوخوم بنتيجة (3-2)، ليعلن البايرن بعدها رحيل توخيل بنهاية الموسم الجاري.

ومن بعد ذلك الإعلان استفاق البايرن ولم يتذوق طعم الهزيمة، بالفوز على لايبزيج (2-1) والتعادل مع فرايبورج (2-2) والانتفاضة أمام لاتسيو في الإياب بثلاثية نظيفة، واكتساح كل من ماينز (8-1) ودارمشتات (5-2).

ويسعى توخيل للاستفادة من تلك الاستفاقة وضم دورتموند لقائمة ضحاياه في الآونة الأخيرة.

علامة كاملة مع بايرن

سبق وأن أشرف توخيل على تدريب دورتموند في الفترة ما بين 2015 و2017، وتوج معه بلقب كأس ألمانيا موسم (2016- 2017).

ولا يملك توخيل سجلا جيدا في مواجهة فريقه السابق، حيث سبق وأن لعب ضده مع ماينز وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في 14 مباراة، اكتفى خلالها بتحقيق 4 انتصارات وتعادل مرتين وخسر في 8.

المعاناة الأكبر عندما كان مدربًا لماينز حيث واجه دورتموند حينها 10 مرات خسر خلالها 7 وتعادل مرتين وحقق الانتصار في لقاء واحد فقط.

وعندما انتقل لتدريب باريس سان جيرمان، واجه دورتموند مرة واحدة في ثمن نهائي دوري الأبطال، وخسر ذهابًا في ألمانيا (2-1) وحقق الانتصار إيابًا في فرنسا (2-0).

ومنذ توليه تدريب البايرن العام الماضي، واجه دورتموند مرتين لم يعرف خلالهما سوى طعم الانتصار، بالفوز (4-2) على ملعبه الموسم الماضي، وبرباعية نظيفة في الدور الأول هذا الموسم في سيجنال إيدونا بارك، وبالتالي يرغب في استغلال تألقه رفقة البايرن لمواصلة تحسين سجله الضعيف أمام دورتموند.

مواجهة تيرزيتش

يملك توخيل سجلا مثاليا أمام إيدين تيرزيتش مدرب بورسيا دورتموند، حيث سبق وأن واجهه مرتين من قبل وحقق الانتصار في المباراتين.

أتت المواجهة الأولى في الجولة رقم 26 من الموسم الماضي، ونجح في الفوز بنتيجة (4-2) على ملعب أليانز أرينا، وكرر الانتصار برباعية ولكن نظيفة هذه المرة في لقاء الدور الأول.

ملاعب