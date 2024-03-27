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نجم النصر يسخر من فينيسيوس .. صورة

3/27/2024 8:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت مباراة البرازيل وإسبانيا الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل 3-3، العديد من الأحداث المثيرة سواء على مستوى اللعب أو صراعات اللاعبين.
البرازيلي فينسيوس نجم ريال مدريد دخل في مشادة قوية مع الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر خلال المباراة، وهو ما استدعى باقي اللاعبين للتدخل لتنتهي الأزمة سريعا.
وانتشر فيديو المشادة بشكل كبير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي لدرجة أن لابورت أعاد نشر المقطع.
واستغل لابورت نشر أحد المتابعين الفيديو بتصريح سابق لفينيسيوس جاء نصه: "أريد فقط أن ألعب كرة القدم"، ليقوم بإعادة التغريدة قائلا: "ربما أراد الرقص" مع رموز تعبيرية تدل على السخرية من النجم البرازيلي.
وسبق وأن خرج "فيني" بتصريح "أريد فقط أن ألعب كرة القدم" نتيجة التعرض لهتافات عنصرية متواصلة في مختلف الملاعب سواء على المستوى الأوروبي أو المحلي رفقة ريال مدريد.
ويستفز النجم البرازيلي دائما الجماهير عندما يسجل الأهداف بالاحتفال عن طريق الرقص أمام المدرجات، وهو ما دفع لابورت للخروج بهذا التعليق.




ملاعب

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