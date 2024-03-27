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دوري المحترفين يستأنف غدا بعد فترة توقف

3/27/2024 8:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستأنف يوم غد الخميس منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فترة توقف استمرت حوالي أسبوعين، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتنطلق غدا مباريات الأسبوع الخامس عشر بالدوري، حيث يلتقي مغير السرحان وشباب العقبة عند العاشرة والنصف مساء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
وتقام يوم الجمعة، مباراة السلط وسحاب على ملعب الأمير الحسين في السلط.
وتستأنف مباريات الأسبوع الخامس عشر بعد غد السبت بلقاء شباب الأردن مع الرمثا على ستاد عمان، والحسين اربد مع معان على ستاد الحسن في اربد.
وتختتم مواجهات الجولة بلقاء الجليل مع الأهلي على ملعب الحسن في اربد، فيما يشهد ستاد عمان لقاء القمة الذي يجمع الفيصلي والوحدات.
يشار إلى أن جميع المباريات تقام عند العاشرة والنصف مساء.
ويتصدر الحسين اربد الدوري برصيد 40 نقطة، يليه الفيصلي 33، ثم الوحدات

ملاعب

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