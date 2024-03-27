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شركة ماجد الفطيم تقيم إفطار رمضان الخيري بالتعاون مع جمعية الإنماء والبنيان الخيرية

3/27/2024 8:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت شركة "ماجد الفطيم"، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في الأردن، مؤخراً إفطارها الخيري السنوي في المملكة، وذلك لمجموعة من الأطفال المستفيدين من جمعية الإنماء والبنيان الخيرية، في مقر الجمعية الكائن في العاصمة عمّان.


وتأتي هذه الفعالية كجزء من حملة "بجانبك في رمضان"، التي كانت شركة "ماجد الفطيم" قد أطلقتها قبيل حلول الشهر الفضيل، كجزء من التزامها بالأعمال الخيرية والعمل الجماعي، حيث تتماشى الحملة مع استراتيجية كارفور الرامية إلى خدمة المجتمعات التي تتواجد فيها، والتفاعل والتواصل معها، والمشاركة في المشاريع التي توفر لها الدعم والتمكين.


هذا وشهدت الفعالية مشاركة عدد من موظفي كارفور الأردن ممن تطوعوا للمساعدة في تقديم الوجبات ومشاركة ما مجموعه 100 يتيم مائدة الإفطار، وقضاء أمسية رمضانية هادئة بأجواء عائلية بامتياز، مع مجموعة الأطفال المستفيدين من الجمعية وعدد من مسؤولي الجمعية وأعضائها.


وتأسست جمعية الإنماء والبنيان الخيرية عام 2023 تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية بهدف تمكين وتشغيل الشباب والنساء من خلال مشاريع إنتاجية مختلفة، وتقديم الدعم والمعونة لأكثر من هم بحاجة إليها في جميع أنحاء المملكة.

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