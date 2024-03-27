الإحصاء: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع بنسبة 29%

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 29%، وانهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة، خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع المقابل في عام 2022.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن هذا التراجع يأتي في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 81%، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على فلسطين، وتراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 19%.

وسجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً في القيمة المضافة، إذ سجل نشاط التعدين، والصناعة التحويلية، والمياه، والكهرباء تراجعاً بنسبة 33% في فلسطين بواقع (27% للضفة الغربية، وـ92% لقطاع غزة)، ونشاط الإنشاءات بنسبة 38% بواقع (27% للضفة الغربية، وـ96% لقطاع غزة)، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 39% بواقع (13% للضفة الغربية، وـ93% لقطاع غزة)، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 27% بواقع (18% للضفة الغربية، وـ91% لقطاع غزة). إذ بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2023 في الضفة الغربية 2,711 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 129 مليون دولار.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 544 دولارا خلال الربع الرابع من عام 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 31% مقارنة بالربع المناظر، إذ تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 21% مقارنة بالربع المناظر، أما في قطاع غزة فقد انخفض بنسبة 82% مقارنة بالربع المناظر.