8 ملايين وظيفة في بريطانيا معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خلص تقرير إلى أن 8 ملايين وظيفة في المملكة المتحدة معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي ضمن " أسوأ سيناريو".وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية أن تحليلا أجراه معهد بحوث السياسة العامة توصل إلى أن المملكة المتحدة تواجه "لحظة تغيير" تتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، ودعا الحكومة البريطانية لضمان تطبيق استراتيجية صناعية عادلة.



وحدد التقرير مرحلتين رئيستين لتبني الذكاء الاصطناعي: الموجة الأولى التي تتم حاليا، والموجة الثانية التي ستدمج فيها الشركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر في عملياتها، وهي المرحلة التي يشار فيها إلى أن 59 % من المهام التي يقوم بها العاملون عرضة لأن يقوم بها الذكاء الاصطناعي إذا لم يحدث أي تدخل.



وأشار التقرير إلى أن وظائف الإسناد والدوام الجزئي تواجه خطورة أكبر خلال الموجة الأولى، وتتضمن وظائف السكرتارية وخدمة العملاء والمهام الإدارية، حيث من المرجح أن يكون النساء والأصغر سنا الأكثر تضررا حيث إنه من المرجح بصورة كبيرة أن يكونوا من شاغلي هذه الوظائف.



ويتوقع أسوأ سيناريو للموجة الثانية من الذكاء الاصطناعي شطب 7.9 مليون وظيفة وعدم ارتفاع إجمالي الناتج المحلي.