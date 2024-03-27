جيرسي فاينانس تصدر كتيباً حول هيكلة الشركات وفق أحكام الشريعة الإسلامية

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 مارس 2024 – أصدرت "جيرسي فاينانس"، المركز المالي العالمي الرائد والحائز على الجوائز، كتيباً يُظهر قوّة السلطة القضائية في مجال أنشطة الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تحت عنوان؛ "دعم هيكلة الشركات الدولية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية"، يحتوي على دراسات حالة مقنعة من جيرسي، ويُسلط الضوء على الخبرة التي اكتسبتها السلطة القضائية في هذا المجال على مدى عقود من الممارسة المتخصصة، بدءًا من إدارة الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحتى الاستحواذ على العقارات وإعادة هيكلة الشركات. كما يقدّم الكتيب رؤىً معمّقة حول كيفية تمكين جيرسي لإستراتيجيات التمويل الإسلامي، وذلك بفضل ريادتها على مستوى القطاع، وقدراتها المتنوعة في سائر القطاعات، وتوسّع نطاق دعمها من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية.
وبالاستفادة من خبرتها التي تمتد لأكثر من ستة عقود، تواصل "مؤسسة التمويل الدولية في جيرسي" ترسيخ المعايير في مجالات الخدمات المصرفية وإدارة الثروات، والصناديق، وأنشطة أسواق رأس المال عبر الحدود. ومن الجدير بالذكر أن خبرة جيرسي في مجال التمويل الإسلامي برزت على مدار السنوات الأخيرة كقوّة رئيسية في جميع هذه المجالات والقطاعات.
ويقدم الكتيب شرحاً مفصلاً حول حلول هيكلة الشركات التي تقدمها شركات جيرسي لدعم أنشطة التمويل الإسلامي في مختلف الأسواق، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، ويمكن للمستشارين العاملين في مجال التمويل الإسلامي الحصول على رؤىً قيمّة من دراسات الحالة المعروضة في الكتيب.
وفي هذا السياق، أعرب فيصل بهانا، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في جيرسي فاينانس، عن اعتزازه بقدرة جيرسي على تقديم المشورة والدعم للمستثمرين العالميين في استثماراتهم وهيكلياتهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأكّد على أن تشريعات جيرسي تتسع لتشمل الهيكليات والتمويلات والعقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب خضوعها لنفس منهجيات التدقيق التنظيمية والقانونية المطبقة على المنتجات والهيكليات التقليدية. كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من النظام القانوني المرن في جيرسي، ومن منظومتها القوية، وبيئتها الضريبية المحايدة. ونتيجة لذلك، أصبح التمويل الإسلامي جزءاً أساسياً من عروض "جيرسي" العالمية المتقدمة.
كما أكّد بهانا على أن قطاع الخدمات المالية الحائز على جوائز في جيرسي، والممارسين فيه، يتمتعون بخبرة واسعة في العمل مع هيئات الرقابة والاستشارات الشرعية وعلماء الشريعة، لوضع التوجيهات وفق الأحكام الشرعية والامتثال لها. وفي مجال الشركات، يتم استخدام الكيانات ذات الأغراض الخاصة، والتي تتخذ من جيرسي مقراً لها، بشكل متكرر في مجموعة واسعة من معاملات أسواق رأس المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تسهل كيانات جيرسي هيكليات الصكوك وغيرها من أدوات التمويل المتطوّرة والمبتكرة.
وفي هذا الصدد، تُعرف جيرسي باعتبارها من المناطق المفضلة لإنشاء صناديق استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة بالنسبة للمستثمرين في الشرق الأوسط والشرق الأقصى. ويشمل ذلك مجالات إدارة الأصول؛ مثل العقارات، والأسهم الخاصة، والسلع والأسهم. أما بالنسبة لإدارة الثروات الخاصة، تقدم صناديق جيرسي الاتئمانية (Jersey Trusts) وسيلة جذابة لتخطيط ثروات الأجيال على المدى الطويل، مما يضمن الامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، تعدّ مؤسسات جيرسي (Jersey Foundations) جذابة للعائلات المهتمة بإنشاء الأوقاف، أو الأوقاف المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يمكن الاطلاع على الكتيب من خلال هذا الرابط. يقدم الكتيب رؤىً قيّمة حول قدرات جيرسي وعروضها في دعم هيكليات الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
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