دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق "منصة الاستفسارات القانونية العسكرية"

(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 مارس، 2024،
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن إطلاق "منصة الاستفسارات القانونية العسكرية" كبوابةٍ رقمية لتشريعات الموارد البشرية العسكرية وذلك على الموقع الرسمي للدائرة. وتتيح هذه المنصة الجديدة خدمات الرد على الاستفسارات حول تشريعات الموارد البشرية العسكرية وتقديم الرأي القانوني بشأنها، وذلك لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها عبر توفير قاعدة بيانات مرجعية.
وأوضحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن المنصة الجديدة تشكل نافذةً إلكترونية متكاملة، تتيح الاستجابة بسرعةٍ وكفاءة لمُختلف الاستفسارات الواردة، وتمثّل أداةً رقمية مبتكرة، تسهِّل على أصحاب الاختصاص التواصل فيما بينهم وتقديم الرأي القانوني بموضوعية. كما تتيح المنصة إمكانية الاحتفاظ بالآراء القانونية في قاعدة بيانات موحدة يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها في الحالات المماثلة.
وأشارت الدائرة إلى أن إطلاق المنصة يأتي تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية في تطوير الحلول المبتكرة والكفيلة بتعزيز الأداء الحكومي والتكامل المؤسسي، وتمكين قطاع الموارد البشرية، وتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية الإماراتية باعتبارها ركيزة التنمية المستدامة.
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