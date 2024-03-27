شرطة دبي يدافع عن لقب "سلة الكراسي" أمام "الهوية" الليلة (الخميس)

(MENAFN
- Dubaisc) تختتم اليوم الخميس 28 مارس منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة حيث يلتقي فريق شرطة دبي حامل اللقب مع فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي في المباراة النهائية التي تقام في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي ضمن فعاليات النسخة 11 من "دورة ند الشبا الرياضية" الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تنظم تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، وتستمر حتى 31 مارس، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، وتحدي الموانع.
وجاء تأهل فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي إلى النهائي بعد فوزه على محاكم دبي بنتيجة 39-20 في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة نادي دبي لأصحاب الهمم ضمن الدور نصف النهائي للبطولة، كما تأهل فريق القيادة العامة لشرطة دبي إلى النهائي بعد فوزه على مؤسسة دبي للإسعاف بنتيجة 31-25.
ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على ما يقدمه من دعم لأصحاب الهمم ومشاركتهم في دورة ند الشبا كما وجه الشكر إلى اللجنة المنظمة للدروة ومجلس دبي الرياضي مؤكدً أن بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة باتت بصمة في ند الشبا وتأكد على دمج فئات أصحاب الهمم بالمجتمع خاصة مشاركتهم في عدد من الألعاب بالدورة.
وأضاف:" نحن سعداء بمشاركة نادي دبي لأصحاب الهمم في تنظيم الدورة، ونجحنا في تكريس المفهوم الذي أراده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن دبي آمنة للجميع وتمكين أصحاب الهمم، في المجتمع وهو ما نشاهده في بطولة السلة وتواجد الأصحاء مع أصحاب الهمم والبطولة من عام إلى آخر، تزداد قوة فنية وجماهيرية وإداريا وتنظيمياً".
فهود زعبيل والامبراطور إلى المربع الذهبي
تأهل فريقا فهود زعبيل والامبراطور إلى الدور نصف النهائي في بطولة الكرة الطائرة لينضما بذلك إلى فريق زعبيل 2 الذي كان أول المتأهلين إلى المربع الذهبي، وجاء تأهل فهود زعبيل بعدما حصد رصيد 8 نقاط من فوزه المستحق في ثلاث مباريات متتالية كان آخرها مع فريق الامبراطور والتي فاز فيها فهود زعبيل على الامبراطور بنتيجة 3 – 1، وكان تفصيلها كالتالي: فاز فهود زعبيل في الشوط الأول بنتيجة 25 – 21، وواصل تقدمه بالفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25 – 16، وحاول فريق الامبراطور استعادة المباراة في الشوط الثالث ففاز الامبراطور بنتيجة 27 -25، وكاد الامبراطور أن يحقق التعادل في الشوط الرابع إلا أن فريق فهود زعبيل استعاد توازنه وتمكن من إنهاء الشوط الرابع والمباراة لصالحه بنتيجة 25 – 21، وتوج لاعبه أنتياجو أوردونا بلقب أفضل لاعب في المباراة.
وفي المباراة الثانية فاز فريق زعبيل 1 على فريق العميد بنتيجة 3-1، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 24 – 26 لصالح العميد، وانتهى الشوط الثاني بنتيجة 26 – 24 لصالح زعبيل1، وفي الشوط الثالث فاز زعبيل بنتيجة 25 – 21، وأكد فوزه في الشوط الرابع بنتيجة 25 – 18، وتوج لاعبه ماتيك أليكسا بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
وبذلك انتهت تصفيات المجموعة الأولى بتأهل فهود زعبيل متصدرًا مجموعته برصيد 8 نقاط من فوز 3 مباريات، وتأهل الامبراطور أيضًا في المركز الثاني من المجموعة برصيد 6 نقاط حيث فاز مباراتين وخسر مباراته الأخيرة، فيما خرج فريق زعبيل 1 بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 3 نقاط لفوزه مباراة واحدة وخسارته مباراتين، وخرج أيضًا فريق العميد بعد تذيله المجموعة في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة حيث خسر المباريات الثلاث التي لعبها في البطولة.
وتقام يوم الجمعة 29 مارس منافسات الدور نصف النهائي حيث يلتقي في 9:15 متصدر المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، كما يلتقي في الساعة 11:15 متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت، وتقام المباراة النهائية يوم الأحد 31 مارس.
منافسات قوية في شد الحبل
شهدت منافسات بطولة شد الحبل منافسات قوية بين الفرق حيث أسفرت نتائج فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية التي انتهت جميعها بنتيجة 2 -0 عن فوز فريق القوات البرية على فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي ضمن المجموعة الأولى، وفوز فريق الدفاع المدني على فريق مجمع ند الشبا، وفوز فريق جمارك دبي على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن المجموعة الثانية، وفوز فريق وزارة الدفاع على فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفوز فريق الحرس الأميري بالشارقة على فريق شرطة دبي ضمن المجموعة الثالثة.
وفي منافسات فئة الناشئين التي جمعها انتهت أيضًا بنتيجة 2 -0 فاز فريق الشارقة للدفاع عن النفس على فريق الورقاء، وفاز فريق ايه 25 على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية ضمن المجموعة الأولى، وفاز فريق مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم على فريق استديو زعبيل ضمن المجموعة الثانية.
وفي منافسات الفئة المجتمعية التي انتهى أغلبها بنتيجة 2-0 فاز فريق مايتي بول باتريوتس على فريق أكاديمية ايه جي ستارز، وفاز فريق الصقور على فريق استديو زعبيل ضمن المجموعة الأولى، وفاز فريق ديزرت جروب على فريق المستحيل، وفاز فريق كيرلا كينغز على فريق العاصفة في المجموعة الثانية، وفاز فريق بتروناش على فريقة الوثبة، وفاز فريق آر بي إم على فريق نادي الحمرية الرياضي الثقافي في المجموعة الثالثة، وفاز فريق دبليو ورلد جيم على فريق ند الشبا، وفاز فريق بروتين هاوس على فريق الفرسان ضمن المجموعة الرابعة، وفاز فريق الجوارح على فريق أون تيم، وفاز فريق ناس على فريق ايه جي ضمن المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة فاز فريق ذا غوريلاز على فريق مجموعة دكتو للإنشاءات بنتيجة 2-1، وفاز فريق سوبر جيم على فريق ديزرت ستورم.
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