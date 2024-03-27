مجمع دبي للاستثمار- أنغولا يوقّع إتفاقية لتطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع

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- Ogilvy) أفريقيا، أنغولا، 27 مارس 2024: حقق مجمع دبي للاستثمار- أنغولا تقدماً بارزاً في إطار أعمال التطوير والإنشاء، حيث وقّع إتفاقية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع مع شركة تشاينا هاربور انجنيرنج (CHEC)، إحدى شركات الهندسة المدنية العالمية الرائدة العاملة في أنغولا. ويؤكد هذا الإنجاز البارز على التزام المشروع بتعزيز مكانته كمركز سكني وتجاري وصناعي متكامل وفريد من نوعه ومتعدد الاستخدامات، يمتد على مساحة 2000 هكتار في أنغولا بأفريقيا.
وستتولى شركة تشاينا هاربور انجينيرنج، بصفتها مقاول رئيسي لأعمال البنية التحتية للمرحلة 1A، إنجاز الأعمال الخاصة بإنشاء الطرق وأنظمة العواصف والصرف الصحي وأنظمة المياه والأنظمة الكهربائية، بعقد يمتد إلى 10 أشهر.
وقال عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار:" تُشكل أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى، ركيزة أساسية لتحقيق النجاح الشامل والاستدامة لمجمع دبي للاستثمار- أنغولا، وستؤدي إلى تحديد إطار زمني لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات والصناعات إلى المنطقة. ومن خلال توفير شبكات الطرق الأساسية وأنظمة المياه والبنية التحتية للأنظمة الكهربائية، سيساهم مجمع دبي للاستثمار-أنغولا في توفير بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحقيق الإيرادات للمجتمع المحلي والاقتصاد الأنغولي الأوسع نطاقاً. وتعكس شراكتنا مع شركة مرموقة، التزام وتفاني مجمع دبي للاستثمار-أنغولا نحو تحقيق الجودة والكفاءة والنجاح على المدى الطويل للمشروع".
وستساهم أعمال الطرق وأنظمة العواصف والصرف الصحي الخاصة ذات التخطيط الصحيح، في ضمان انسيابية الحركة المرورية داخل مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، كما ستخفف من مخاطر الفيضانات، ما يعزز من جودة السكن في المنطقة. وتعتبر أنظمة المياه الصالحة والأنظمة الكهربائية المناسبة، عنصر أساسي للأنشطة السكنية والتجارية والصناعية، ما يضمن حصول السكان والشركات والصناعات على المرافق الأساسية.
من جهته قال شياو يينغ هاو، المدير العام لشركة تشاينا هاربور انجنيرنج، قسم جنوب أفريقيا: "يشرفنا أن يتم اختيارنا كمقاول رئيسي لأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في مجمع دبي للاستثمار-أنغولا، حيث تتميز شركتنا بمحفظة غنية من المشاريع الناجحة في أنغولا وسجل حافل من الخبرة في تطوير البنية التحتية. وتُشكل هذه الشراكة، دلالة واضحة على التزامنا بالاستفادة من خبراتنا ومواردنا للمساهمة في تطوير البنية التحتية في أنغولا. ونحن على ثقة، بأن تفاني فريقنا والتزامه بتحقيق التميّز والنهج القائم على التعاون الذي نعتمده، سيساهم في ضمان إنجاز وتسليم البنية التحتية عالية الجودة التي تلبي احتياجات مجمع دبي للاستثمار-أنغولا وأصحاب المصلحة".
يلتزم مجمع دبي للاستثمار- أنغولا بالاستدامة، ويتجاوز التزامه هذا إلى ما هو أبعد من اعتماد الممارسات الملائمة للبيئة. وسيساهم المشروع، من خلال الاستثمار في البنية التحتية القوية، في تعزيز التنمية المستدامة عبر الحد من الأثر البيئي واستخدام الموارد بالشكل الأمثل وتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية مثل تغير المناخ.
تجسد أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، التي تطورها شركة دبي للاستثمار الدولية في أنغولا، إنجازاً بارزاً وخطوة محورية في إطار مسيرة إنشاء وتطوير مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، وستساهم في ترسيخ مكانته كوجهة رئيسية للمشاريع متعددة الاستخدامات في إفريقيا.
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