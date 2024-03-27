أسعار النفط تنخفض لليوم الثاني مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، الأربعاء، بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومؤشرات على أنه من غير المرجح أن يغير المنتجون الرئيسيون سياسة الإنتاج في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 74 سنتاً أو 0.9 بالمئة إلى 85.51 دولاراً للبرميل خلال التداولات. ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو الخميس، وتراجع عقد يونيو الأكثر تداولاً 68 سنتاً أو 0.8 بالمئة إلى 84.95 دولاراً.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مايو بمقدار 64 سنتاً أو 0.8 بالمئة ليصل إلى 80.98 دولاراً.

وتراجعت الأسعار هذا الأسبوع بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الأسبوع الماضي وظلت أعلى بنحو ثلاثة بالمئة من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من مارس.

وقال جون رونغ يب محلل استراتيجية السوق في آي.جي في سنغافورة «الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية والتوقعات بشأن احتمال عدم إقدام تحالف (أوبك+) على تغيير سياسة الإنتاج الأسبوع المقبل أديا إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط».

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وفقاً لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 531 ألف برميل.

لكن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 4.4 ملايين برميل.

وقالت ثلاثة مصادر في تحالف (أوبك+) لرويترز قبل اجتماع الأسبوع المقبل، إن من غير المرجح أن تجري المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط قبل اجتماع وزاري كامل في يونيو.

وستعقد المجموعة اجتماعاً عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الثالث من أبريل لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء (أوبك+) على تمديد تخفيضات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو.

وذكرت رويترز يوم الاثنين أن روسيا أمرت الشركات بخفض إنتاجها للامتثال للهدف، وقالت وزارة النفط العراقية في 18 مارس إنها ستخفض صادراتها للتعويض عن تجاوز حدود حصتها الإنتاجية في وقت سابق.

وبعد هذه الإعلانات، أصبحت قدرة (أوبك) وتحالف (أوبك+) الأوسع على الامتثال للتخفيضات موضع شك. وتجاوزت أوبك أهدافها بواقع 190 ألف برميل يومياً في فبراير وفقاً لمسح أجرته رويترز وكان العراق من بين المنتجين الذين زادوا عن حصتهم.

وسلط محللون في إيه.إن.زد الضوء على أن العراق من بين أعضاء (أوبك+) الذين اعترفوا بالإفراط في الإنتاج في الأشهر الأخيرة، وقالوا في تقرير صدر الأربعاء «يراقب المتعاملون أيضاً أعضاء أوبك بحثاً عن أي علامة على أنهم قد يغيرون موقفهم بشأن حصص الإنتاج».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز