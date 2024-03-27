الأسواق اليابانية تصعد وسط ضعف الين.. والطلب على أسهم ذات توزيعات مرتفعة

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الأربعاء، مع استفادة المصدرين من تراجع الين وإقبال المستثمرين الأفراد على الأسهم المتوقع تداولها دون الحق في توزيعات الأرباح بعد هذه الجلسة.

وصعد المؤشر نيكاي 0.9 بالمئة إلى 40762.73 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.66 بالمئة إلى 2799.28 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق لدى معهد توكاي طوكيو للبحوث، «ضعُف الين بعد أن تحدث مسؤول في بنك اليابان».

وقال ناوكي تامورا عضو مجلس إدارة بنك اليابان، الأربعاء، إن البنك المركزي ينبغي أن يتقدم ببطء ولكن بثبات نحو التخلي عن سياسته النقدية فائقة التيسير.

وتداول الين عند أدنى مستوى منذ منتصف التسعينيات 1990، ما دفع وزير المالية الياباني إلى إصدار أقوى تحذير.

وقال الوزير شونيتشي سوزوكي إن السلطات قد تتخذ «خطوات حاسمة»، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل حكومي في السوق لوقف تراجع العملة.

ويصب انخفاض الين في مصلحة المصدِّرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح التي تحققها الشركات خارج البلاد بالين عند تحويلها إلى اليابان.

كما عزا محللون صعود الأسهم اليابانية إلى الطلب على الأسهم ذات توزيعات الأرباح المرتفعة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 1.23 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي. كما صعد سهم دايكن لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.82 بالمئة.

ودعمت أسهم البنوك المؤشر توبكس، إذ ارتفع سهما مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.5 بالمئة و0.35 بالمئة على الترتيب.

وقفز مؤشر قطاع التطوير العقاري 2.36 بالمئة بعد أن أظهر مسح حكومي أن أسعار الأراضي في البلاد ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 33 عاماً في عام 2023.

وقفز سهم سوميتومو للعقارات والتطوير 5.24 بالمئة مسجلاً أفضل أداء على المؤشر نيكاي، يليه سهم طوكيو تاتمونو بزيادة 4.8 بالمئة.

وسجل المؤشر أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.

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