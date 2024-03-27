الدوري الإماراتي.. الجولة 17 تنطلق غدًا وقمتان في صدارة المشهد

بعد فترة من التوقف، نظرا للمشاركات الدولية للمنتخب الوطني الأول، تعود غدا“الخميس” منافسات دوري أدنوك للمحترفين، لكرة القدم، بمواجهات الجولة السابعة عشرة من المسابقة، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام، وتتصدر مبارياتها قمتين، تجمع الأولى الوحدة مع شباب الأهلي، والثانية العين مع الشارقة.

في القمة الأولى التي تقام "الجمعة"، يحل شباب الأهلي الثالث“33 نقطة”، وله مباراة مؤجلة، ضيفا على الوحدة الرابع“30 نقطة”، باستاد آل نهيان، ويأمل أصحاب الأرض في مواصلة الانتصارات، بعد رباعية الجولة الماضية على حساب حتا، وذلك لملاحقة ثلاثي الصدارة.. في حين يأمل شباب الأهلي، بمواصلة انتصاراته، واستمراره في الضغط على كل من الوصل المتصدر، والعين الوصيف.

والتقى الوحدة مع شباب الأهلي في 29 مواجهة من قبل بدوري المحترفين، فاز شباب الأهلي في 12 مباراة، والوحدة في 6، وكان التعادل حاضرا في 11 مواجهة.

وفي القمة الثانية " السبت" يلتقي العين الثاني“34 نقطة” وله مباراة مؤجلة، مع الشارقة الخامس“27 نقطة”، على استاد هزاع بن زايد، وهي القمة التي يأمل فيها العين مواصلة تألقه، واستثمار انطلاقته الآسيوية، وتأهله إلى نصف النهائي في دوري الأبطال، في المنافسة محليا، لملاحقة الوصل المتصدر، في حين يرغب الشارقة في العودة للانتصارات، بعد تعادله مع النصر 2-2، بالجولة الماضية، وابتعاده قليلا عن المنافسة مع فرق الصدارة.

وجمعت العين، والشارقة من قبل 27 مباراة في دوري المحترفين، فاز العين في 13 منها، والشارقة في 6، وكان التعادل حاضرا في 8 مواجهات.

وتفتتح مواجهات الجولة غدا" الخميس" على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، بلقاء الإمارات الثالث عشر، وله 8 نقاط، من 15 مباراة، مع بني ياس العاشر، وله 16 نقطة، من 15 مباراة أيضا.

ويطمح فريق الإمارات في استثمار عودته للانتصارات، بالجولة الماضية، على حساب خورفكان، لمواصلة مشواره، والابتعاد عن منطقة الخطر، في حين يأمل بني ياس بالعودة للانتصارات، بعد خسارته الجولة الماضية أمام الوصل.

وقال داركو ميلانيتش المدير الفني لفريق بني ياس:" استفدنا من فترة التوقف، وقمنا بإعداد الفريق بشكل جيد، فريق الإمارات يمتلك لاعبين بجودة مميزة خاصة في خط الهجوم، لديهم القدرة على صناعة الفارق، والخطورة".

وفي اليوم نفسه يحل حتا الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد“5 نقاط”، وله مباراة مؤجلة ضيفا على النصر السادس،“22 نقطة”، على استاد آل مكتوم في دبي، حيث يطمح النصر المتألق مع مدربه الهولندي الفريد شرودر في السعي للارتقاء لمركز أفضل، بعد تحسن نتائجه خلال الفترة الماضية، في حين يرغب حتا بالهروب عن دائرة الخطر، بتحقيق الفوز الغائب عنه منذ الجولة السابعة للمسابقة.

وقال الهولندي الفريد شرودر المدير الفني لفريق النصر:" نخوض مباراة مهمة أمام فريق قوي، تركيزنا ينصب على لاعبينا وإعدادهم بصورة جيدة".

وأضاف:" نتعامل مع جميع المباريات بالأهمية نفسها، ومع تحسن أداء الفريق خلال الشهر الماضي، نأمل في الحفاظ على هذا الشكل، والروح القتالية، من أجل الفوز، لافتا إلى أن الحافز والرغبة في ذلك ستجعل الفريق يحقق أهدافه".

وتشهد "الجمعة" بقية المواجهات حيث يلتقي اتحاد كلباء الحادي عشر“14 نقطة”، مع عجمان الثاني عشر“14 نقطة”، وله مباراة مؤجلة، على استاد اتحاد كلباء، فيما يلتقي " السبت" الوصل المتصدر“42 نقطة”، مع خورفكان التاسع“17 نقطة”، على استاد زعبيل، حيث يأمل الوصل بمواصلة تألقه في الدوري، رغم خسارته نصف نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الوحدة، في حين يرغب خورفكان بالعودة للانتصارات، بعد الخسارة أمام الإمارات بالجولة الماضية.

كما يلتقي في اليوم نفسه أيضا البطائح الثامن“19 نقطة”، مع الجزيرة السابع“21 نقطة”، وله مباراة مؤجلة، على استاد خالد بن محمد بالشارقة.

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