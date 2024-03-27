خارج الملعب للمرة الأولى.. تحديد موقع الشعلة الأولمبية في باريس

ستتواجد الشعلة الأولمبية بالقرب من متحف اللوفر الشهير في باريس، تحديدا في حديقة التويلري، خلال دورة الألعاب الأولمبية المقررة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين في العاصمة الفرنسية، كما أفاد مصدر مطلع على المناقشات لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر، إن قرار وضع المرجل الأولمبي في المنطقة السياحية بوسط المدينة اتّخذ "قبل عدة أسابيع"، واختير الموقع "نظراً لسهولة الوصول إليه من قبل الجمهور"

وكشف المصدر أن ثمة تكهنات سرت بأن الشعلة قد توضع على برج إيفل، بينما اقترح المنظمون أيضا وضعها في حديقة متحف اللوفر، أكبر متحف في العالم.

وأضاف المصدر أن حديقة التويلري "منطقة يمكن تأمينها بسهولة، وستكون هناك قوات أمن تعمل على مدار الساعة لحماية الشعلة وسيتمكن عامة الناس من رؤيتها بفضل ممرات المشاة المرتفعة حول الحديقة".

وتعد إضاءة المرجل لحظة رئيسة خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، وتشير إلى البداية الرسمية للحدث الرياضي العالمي.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم إيقاد المرجل داخل حديقة التويلري أم أنه سيُنقل إلى هناك بعد حفل الافتتاح غير المسبوق المقرر في 26 يوليو والذي سيقام على متن قوارب على طول نهر السين القريب.

ولا تزال هوية الشخص الذي سيحصل على شرف الإضاءة مجهول، في حين أن التفاصيل المتعلقة بحفل الافتتاح الذي سيقام خارج الملعب للمرة الأولى في تاريخ الألعاب بقيت سرية حتى الآن.

وتعهّد المنظمون بجعل دورة الألعاب الأولمبية الأولى في باريس منذ 100 عام "علامة فارقة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز