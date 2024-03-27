ما علاقة زيادة حوادث السيارات بكسوف أمريكا الشمالية العظيم؟

حذر العلماء من احتمال حدوث ارتفاع كبير في حوادث السيارات المميتة خلال كسوف الشمس في شهر أبريل القادم.

وقام الباحثون في جامعة تورنتو بتحليل بيانات حركة المرور على الطرق منذ كسوف الشمس عام 2017، ووجدوا أن هناك أكثر من 1000 حالة وفاة إضافية على الطرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة قبل ثلاثة أيام من الحدث الكوني وبعده.

ويبلغ متوسط وفيات السيارات في الولايات المتحدة كل يوم حوالي 114 شخصًا، ولكن ارتفع العدد إلى 189 شخصًا كل يوم خلال أسبوع كسوف الشمس قبل أربع سنوات.

سيشهد كسوف 8 أبريل سفر أكثر من 3.7 ملايين شخص إلى واحدة من 14 ولاية لمشاهدة كسوف الشمس، بما في ذلك ماين وكنتاكي وأيداهو وميشيغان وبنسلفانيا وتكساس.

وستشهد تكساس أكبر عدد من المسافرين، حيث يصل عددهم إلى نحو 270 ألفاً إلى ما يقدر بمليون زائر، بسبب موقعها المتميز لمشاهدة الكسوف، بينما ستستقبل إنديانا ما بين 131 ألفاً و522 ألف شخص.

وعلى الرغم من وجود خدمات تأجير السيارات وخيارات حجز الفنادق، إلا أن التكاليف ارتفعت بشكل كبير، خاصة في دالاس، حيث كانت هناك زيادة بنسبة 571% في حجوزات الفنادق للأيام التي سبقت كسوف الشمس.

ارتفعت أسعار الفنادق في واكو بولاية تكساس بنسبة هائلة بلغت 81 بالمائة، بينما ارتفعت الأسعار في كليفلاند وأوستن أيضًا بنسبة 33 و34 بالمائة على التوالي.

وفقًا للتقرير، كانت المخاطر المرورية المتزايدة بشكل عام مماثلة لتلك التي لوحظت في العطلات الكبرى بما في ذلك عيد الشكر، ويوم الذكرى، وعطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو.

وسيكون المشهد مرئيا لما يقدر بنحو 32 مليون شخص على طول طريق ضيق عبر أمريكا الشمالية والوسطى.

وسيكون هذا أول ظهور من الولايات المتحدة منذ أغسطس 2017، والذي شهد أيضًا زيادة بنسبة 95% في المخاطر المرورية في وقت حدوث الكسوف.

وفي الساعة التي سبقت الحدث، ارتفع عدد حوادث الاصطدام فوق المتوسط، لكنه انخفض إلى أقل من المتوسط خلال الكسوف ثم ارتفع إلى نسبة صادمة بلغت 50% فوق المتوسط بعد ذلك.

وقال الدكتور دونالد ريدلماير، المؤلف المشارك للتقرير، وأستاذ الطب في جامعة تورنتو، لموقع Live Science : المشكلة تكمن في ساعات الكسوف، وعندما يسافر الأشخاص إلى مكان يستطيعون فيه مراقبة الظاهرة.

وأضاف: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن رحلات العودة إلى المنزل".

ولوحظ أكبر ارتفاع في الساعة التي سبقت الكسوف لأن ملايين الأشخاص غادروا في نفس الوقت، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بمتوسط اليوم.

وفقًا للباحثين، لم يكن من المحتمل أن تكون الزيادة في الحوادث المميتة بسبب الإضاءة المحيطة، بل بسبب زيادة عدد الأشخاص على الطريق.

تشمل العوامل المحتملة الأخرى الأشخاص الذين يقودون سياراتهم على طرق غير مألوفة، والسرعة لرؤية الكسوف في الوقت المحدد، والتشتت أثناء القيادة أثناء محاولتهم رؤية الكسوف.

فحصت الدراسة الجديدة بيانات من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة لجميع الحوادث المميتة في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال فترة الثلاثة أيام من الكسوف الأخير وقارنتها بثلاثة أيام من الأسبوع السابق والتالي.

قد يكون العدد الكبير للوفيات مجرد جزء من القصة، لأن العلماء لم يتمكنوا من الحصول على معلومات حول عدد الحوادث الأقل خطورة، قائلين: "ليس لدينا بيانات عن ذلك".

ومع ذلك، حذر الباحثون من أنه حتى لو لم يشاهد السائقون الكسوف، فيجب عليهم توخي الحذر من السائقين الآخرين الذين حضروا الحدث.

يأتي التقرير بعد أن أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية تحذيرًا من السفر، قائلة إن المطارات التي تقع على خط المسار الكلي لكسوف الشمس قد تواجه تأخيرات وإعادة توجيه من 7 أبريل إلى 10 أبريل.

ويشمل التحذير مطار دالاس فورت وورث الدولي الذي من المتوقع أن يكون مركزًا رئيسيًا للمسافرين القادمين لمشاهدة الكسوف والذي يستضيف بالفعل أكثر من 200 ألف مسافر يوميًا.

كما أعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم من احتمال انقطاع خدمة الهاتف المحمول بسبب 3.7 ملايين شخص من المتوقع أن يسافروا إلى المناطق التي تستضيف "كسوف أمريكا الشمالية العظيم".



