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21 مليارديراً يعيشون في دبي.. في المركز الـ28 عالمياً

3/27/2024 7:19:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتلت دبي المرتبة الـ28 على قائمة المدن التي يعيش فيها أكثر عدد من المليارديرات في العالم، حسب قائمة «هورون» لمليارديرات العالم 2024، بينما شغلت الإمارات المركز الـ22 على مستوى الدول.

وحسب القائمة يقيم في دبي 21 مليارديراً، بينما تحتضن الإمارات 24 مليارديراً. وشمل تصنيف هذا العام 3,279 مليارديراً حول العالم، بارتفاع في عددهم بنسبة 5%، وزيادة في إجمالي ثرواتهم بنسبة 9%.

وأضاف العشرة الأوائل 426 مليار دولار لثروات أغنياء العالم، أي 56% من إجمالي الثروات الجديدة، وتبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، وتشكل 10% من إجمالي القائمة.

ووصل إلى قائمة أفضل 10 هذا العام وجهان جديدان، هما مارك زوكربيرج (158 مليار دولار)، ولاري بيج (123 مليار دولار)، على حساب برتراند بوش من هيرميس، الذي توفي، وفرانسواز بيتنكور مايرز بـ91 مليار دولار.

وفي عمر 52 عاماً، استعاد إيلون ماسك (231 مليار دولار) لقب أغنى شخص في العالم للمرة الثالثة خلال أربع سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركة تسلا.

وارتفع جيف بيزوس، 60 عاماً، إلى المركز الثاني بثروة بلغت 185 مليار دولار، حيث نمت ثروته بنسبة 57% هذا العام، مدفوعة في المقام الأول بحصة السوق التي حققتها الحوسبة السحابية من أمازون وتعويض جميع خسائره العام الماضي.

بينما خسر برنارد أرنو الملقب بملك الرفاهية 27 مليار دولار أكثر من أي شخص آخر هذا العام، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الثالث بثروة قدرها 175 مليار دولار، حيث فقدت الرفاهية بعضاً من بريقها.


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