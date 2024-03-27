بن غفير: بايدن يفضل السنوار على نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية تأزم العلاقات بين البلدين، قائلاً إن بايدن "يفضل خط يحيى السنوار على خط بنيامين نتنياهو".

وقال بن غفير في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن "بايدن يفضل خط رشيدة طليب النائبة الديمقراطية من أصل فلسطيني، ويحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، على خط نتنياهو وبن غفير".

وأضاف بن غفير: "كنت أتوقع ألا يتبع رئيس الولايات المتحدة خطهم، بل أن يتبع خطنا"، وقال: "إن الرئيس الأمريكي مخطئ للغاية".

وأوضح بن غفير "أن بايدن سعى باستمرار إلى فرض قيود على إسرائيل وتحدث عن حقوق الطرف الآخر، الذي يشمل العديد من الإرهابيين الذين يريدون تدميرنا"، وفق تعبيره.