85 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN-اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر إعلامية، بأن 85 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلموديه.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصارًا مشددًا على المسجد الأقصى وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.
ويواصل الاحتلال فرض قيود وتشديدات عسكرية على دخول الشباب للأقصى لأداء صلاة التراويح، فيما سمح بدخول النساء من سن 40.
MENAFN27032024000205011050ID1108027098
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.