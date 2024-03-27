85 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN-اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن 85 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلموديه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصارًا مشددًا على المسجد الأقصى وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.

ويواصل الاحتلال فرض قيود وتشديدات عسكرية على دخول الشباب للأقصى لأداء صلاة التراويح، فيما سمح بدخول النساء من سن 40.