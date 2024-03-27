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تشييع جثمان الشهيد عرعراوي إلى مثواه الأخير في مخيم العين بنابلس

3/27/2024 7:09:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- شيعت جماهير شعبنا، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد حمزة عرعراوي إلى مثواه الأخير في مخيم العين بمدينة نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة، باتجاه مخيم العين، لمواراة جثمانه الثرى.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد الشاب عرعراوي (27 عاما)، من مخيم العين بنابلس، خلال قصف طائرة مسيرة أثناء العدوان على مخيم جنين فجر اليوم.

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