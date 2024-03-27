تشييع جثمان الشهيد عرعراوي إلى مثواه الأخير في مخيم العين بنابلس

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- Palestine News Network ) نابلس/PNN- شيعت جماهير شعبنا، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد حمزة عرعراوي إلى مثواه الأخير في مخيم العين بمدينة نابلس.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة، باتجاه مخيم العين، لمواراة جثمانه الثرى.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد الشاب عرعراوي (27 عاما)، من مخيم العين بنابلس، خلال قصف طائرة مسيرة أثناء العدوان على مخيم جنين فجر اليوم.
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