الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص ويعتقل آخر جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أُصيب مواطن، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، واعتُقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب أحد المواطنين من بلدة سعير، أثناء مرور مركبته في منطقة "المثلث"، ما أدى إلى إصابته بجروح في قدمه اليمنى، وجرى نقله إلى المستشفى.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن معتز جمال فخري، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.
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