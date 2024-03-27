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الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص ويعتقل آخر جنوب بيت لحم

3/27/2024 7:09:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أُصيب مواطن، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، واعتُقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب أحد المواطنين من بلدة سعير، أثناء مرور مركبته في منطقة "المثلث"، ما أدى إلى إصابته بجروح في قدمه اليمنى، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن معتز جمال فخري، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

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