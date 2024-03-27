اقتحام“الشفاء” في غزة.. إسرائيل تدمر وتحرق منازل وتحتجز جرحى

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- يواصل الجيش الإسرائيليلليوم العاشر على التوالي، اقتحام وحصار مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقصف وتدمير وإحراق العديد من المنازل والبنايات السكنية المحيطة بالمستشفى ما غير ملامح المنطقة بالكامل.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات اعتقال عشرات الفلسطينيين في مستشفى الشفاء والمناطق المحيطة بها.

وذكر الشهود أن الجيش أجبر مئات الفلسطينيين منذ صباح الثلاثاء على النزوح من مناطق سكنهم المحيطة بالمستشفى إلى جنوب القطاع أو المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأحرقت القوات الإسرائيلية 10 منازل وبنايات سكنية بشكل كامل في محيط المستشفى، فيما قصفت الطائرات 3 بنايات تضم نحو 100 شقة سكنية ودمرتها بالكامل في منطقة“فلسطين” القريبة من المستشفى.

وداخل المستشفى يواصل الجيش الإسرائيلي احتجاز نحو 160 مريضا ومصابا مع 25 فرداً من الطاقم الطبي في مبنى“الأمير نايف للحروق” في ظروف مأساوية، وفق مصادر طبية فلسطينية.

ومنذ 10 أيام، يعاني أهالي محيط مجمع الشفاء من نقص في إمدادات الطعام والمياه في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على المنطقة.

والاثنين، اعترف الجيش الإسرائيلي باعتقاله 500 فلسطيني من منطقة مجمع الشفاء منذ بداية اقتحامه في 18 مارس/ آذار الجاري.

(الأناضول)