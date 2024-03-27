MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مركز القولون والمستقيم بمدينة مانهايم بألمانيا إن عوامل ترفع خطر تضخم البواسير، هي الإمساك المتكرر، والضغط الشديد عند التبرز، والجلوس لمدة طويلة، وقلة الحركة، وضعف النسيج الضام الخِلقي، والسِّمنة، والحمل.وأوضح المركز أن أعراضه تتمثل في الشعور بالضغط ووجود جسم غريب في منطقة الشرج والحكة واحمرار الجلد حولها والتبرز بشكل غير تام.



ويجب استشارة الطبيب عند استمرار هذه الأعراض أكثر من أسبوعين، خاصةً عند ملاحظة دم في البراز، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج في الوقت المناسب.



علاجات

ويعالج تضخم البواسير بتعديل النظام الغذائي، بالإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضروات، والفواكه، ومنتجات الحبوب الكاملة، مع شرب السوائل بكثرة، والمواظبة على الرياضة والأنشطة الحركية والعمل على إنقاص الوزن.



ويمكن أيضاً اللجوء إلى مراهم وكريمات وأقماع. وإذا لم تفلح هذه التدابير، يمكن أيضاً اللجوء إلى الجراحة.

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