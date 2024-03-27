ما هي أسباب نزيف الأنف؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الرابطة المهنية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة بألمانيا إن لنزيف الأنف أسباباً عدة بسيطة وخطيرة.
وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة تتمثل في وجود جسم غريب فيه، والاستخدام طويل الأمد للبخاخات المزيلة للاحتقان، واستخدام مضادات التخثر مثل حمض "أسيتيل الساليسيليك" المعروف أيضاً بالأسبرين.
أما الأسباب الخطيرة فتكمن في كسر عظام الأنف، وانحناء الحاجز الأنفي، واضطرابات تخثر الدم بسبب الهيموفيليا، أو انخفاض عدد الصفائح الدموية.
وتشمل الأسباب الخطيرة أيضاً الأورام الحميدة أو الخبيثة في البلعوم الأنفي وسرطان الدم.
إسعافات أولية
وأوضحت الرابطة أنه يمكن إيقاف النزيف بالإسعافات الأولية التالية:
- الجلوس بشكل مستقيم والانحناء إلى الأمام قليلاً.
- الضغط على فتحتي الأنف بالأصابع مع التنفس عبر الفم 10 دقائق للأطفال و 15 دقيقة للبالغين.
- تبريد الرقبة.
وإذا لم تفلح الإسعافات في إيقاف النزيف يجب استشارة الطبيب، خاصة إذا كان النزيف مصحوباً بأعراض مثل الدوار، وضيق التنفس، والإغماء.
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