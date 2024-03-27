ما هي أسباب نزيف الأنف؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الرابطة المهنية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة بألمانيا إن لنزيف الأنف أسباباً عدة بسيطة وخطيرة.وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة تتمثل في وجود جسم غريب فيه، والاستخدام طويل الأمد للبخاخات المزيلة للاحتقان، واستخدام مضادات التخثر مثل حمض "أسيتيل الساليسيليك" المعروف أيضاً بالأسبرين.



أما الأسباب الخطيرة فتكمن في كسر عظام الأنف، وانحناء الحاجز الأنفي، واضطرابات تخثر الدم بسبب الهيموفيليا، أو انخفاض عدد الصفائح الدموية.



وتشمل الأسباب الخطيرة أيضاً الأورام الحميدة أو الخبيثة في البلعوم الأنفي وسرطان الدم.



إسعافات أولية

وأوضحت الرابطة أنه يمكن إيقاف النزيف بالإسعافات الأولية التالية:

- الجلوس بشكل مستقيم والانحناء إلى الأمام قليلاً.

- الضغط على فتحتي الأنف بالأصابع مع التنفس عبر الفم 10 دقائق للأطفال و 15 دقيقة للبالغين.

- تبريد الرقبة.

وإذا لم تفلح الإسعافات في إيقاف النزيف يجب استشارة الطبيب، خاصة إذا كان النزيف مصحوباً بأعراض مثل الدوار، وضيق التنفس، والإغماء.

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