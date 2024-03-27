ترجيح إعلان نتائج المنح والقروض الجامعية قبل عيد الفطر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي
رجّح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، أن يتم الإعلان عن نتائج المنح والقروض الجامعية لعام 2024 قبل عيد الفطر.
وأشار الدكتور محافظة في تصريح لـ "الوكيل الإخباري " إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعملية الفلترة وتدقيق البيانات للطلبة المتقدمين للمنح والقروض الجامعية، استعدادًا لإعلان قوائم المستفيدين، متوقعًا صدورها قبل عيد الفطر.
وكانت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أغلقت فترة تقديم الاعتراضات على النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 / 2024 في 28 شباط الماضي.
واعلنت وزارة التعليم العالي النقاط المحتسبة وفقا للنظام القديم بعد اقرار مجلس الوزراء مؤخرا نظاما معدلا لنظام الصندوق في الجامعات الرسمية لسنة 2024 .
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