ترجيح إعلان نتائج المنح والقروض الجامعية قبل عيد الفطر

MENAFN - Al Wakeel News)

رجّح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، أن يتم الإعلان عن نتائج المنح والقروض الجامعية لعام 2024 قبل عيد الفطر.

وأشار الدكتور محافظة في تصريح لـ "الوكيل الإخباري " إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعملية الفلترة وتدقيق البيانات للطلبة المتقدمين للمنح والقروض الجامعية، استعدادًا لإعلان قوائم المستفيدين، متوقعًا صدورها قبل عيد الفطر.

وكانت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أغلقت فترة تقديم الاعتراضات على النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 / 2024 في 28 شباط الماضي.

واعلنت وزارة التعليم العالي النقاط المحتسبة وفقا للنظام القديم بعد اقرار مجلس الوزراء مؤخرا نظاما معدلا لنظام الصندوق في الجامعات الرسمية لسنة 2024 .