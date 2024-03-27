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تعديل درجة 888 موظفا في التربية إلى راتب السنة والدرجة من الفئة الأولى - أسماء

3/27/2024 7:06:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي المحافظة وبناء على تنسيب اللجنة المركزية للموارد البشرية تعديل درجة موظفين إلى راتب السنة والدرجة من الفئة الأولى في ضوء حصولهم على الدبلوم العالمي أو الماجستير أو الدكتوراه اعتبارا من 31/12/2023 .





























































































































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