أسهم أوروبا تستقر وسط ترقب لبيانات اقتصادية هامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت الأسهم الأوروبية خلال بداية التداولات، الأربعاء، بعد أن أغلقت على مستوى مرتفع غير مسبوق في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيدا من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، في حين قفزت أسهم شركة "إتش اند إم" بفضل نتائج فصلية إيجابية.



واستقر المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند 511.07 نقطة ويحوم بالقرب من مستوى قياسي مرتفع سجله أمس الثلاثاء.



وكان مؤشر أسهم شركات النفط والغاز الأكثر تراجعا على المؤشر إذ انخفض 0.7% مما يعكس ضعف أسعار النفط مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.



وانخفضت أسهم شركتي النفط العملاقتين "شل" و"بي.بي" بنسبة 0.8% 1% على التوالي.

