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قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا

3/27/2024 7:06:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطنا فلسطينيا في الضفة منذ مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم.
وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات رام الله، والخليل، ونابلس، وسلفيت طولكرم، وجنين التي شهدت عملية اقتحام وتنكيل واسعة أدت إلى ارتقاء 3 شهداء وعدد من الإصابات.
إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير على نطاق واسع في منازل المواطنين.













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