قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطنا فلسطينيا في الضفة منذ مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم.
وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات رام الله، والخليل، ونابلس، وسلفيت طولكرم، وجنين التي شهدت عملية اقتحام وتنكيل واسعة أدت إلى ارتقاء 3 شهداء وعدد من الإصابات.
إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير على نطاق واسع في منازل المواطنين.
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