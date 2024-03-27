مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث رد حماس مساء اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن مجلس الحرب سيعقد جلسة مساء اليوم للتباحث في رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على منحى صفقة تبادل الأسرى.
وكانت حماس قد قالت إن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تصورها لملف المفاوضات والتي قدمتها للوسطاء في مصر وقطر ترتكز على 5 نقاط رئيسية، هي وقف إطلاق النار، وعودة غير مشروطة للنازحين، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، ودخول المساعدات ومواد الإغاثة، وإعادة الإعمار.
MENAFN27032024000208011052ID1108027085
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.