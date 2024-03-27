صور- جرحى بانفجارات في 3 محطات صرف صحي في مصر

(MENAFN
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شهدت 3 محطات صرف صحي في مصر انفجارات هائلة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفيي الخانكة والسلام لتلقي العلاج.
وأوضحت المعاينة الأولية لانفجار 3 محطات صرف صحي في آن واحد بالخانكة والمرج والخصوص، أن "السبب تسريب غاز في خطوط الصرف بالتنسيق مع صرف القاهرة داخل محطة في الخصوص ومتصلة بالقلج بالخانكة والمرج بالقاهرة".
وكشفت المعاينة "حدوث تسرب غاز في خط صرف 1200 م الخاص بشركات البترول في خطوط صرف القاهرة الكبرى عبر خطوط أنابيب ولقد حدث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة جرى السيطرة على الحريق بالخصوص والقلج".
وتبين أن "محطة الخصوص التي شهدت الواقعة تخدم محطات القلج والمرج وعندما حدث تسريب في المحطة أثر على الباقي وجار الآن تشغيل 60% من المحطة".
روسيا اليوم
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