صور- جرحى بانفجارات في 3 محطات صرف صحي في مصر

MENAFN - Al Wakeel News)شهدت 3 محطات صرف صحي في مصر انفجارات هائلة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفيي الخانكة والسلام لتلقي العلاج.



وأوضحت المعاينة الأولية لانفجار 3 محطات صرف صحي في آن واحد بالخانكة والمرج والخصوص، أن "السبب تسريب غاز في خطوط الصرف بالتنسيق مع صرف القاهرة داخل محطة في الخصوص ومتصلة بالقلج بالخانكة والمرج بالقاهرة".



وكشفت المعاينة "حدوث تسرب غاز في خط صرف 1200 م الخاص بشركات البترول في خطوط صرف القاهرة الكبرى عبر خطوط أنابيب ولقد حدث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة جرى السيطرة على الحريق بالخصوص والقلج".



وتبين أن "محطة الخصوص التي شهدت الواقعة تخدم محطات القلج والمرج وعندما حدث تسريب في المحطة أثر على الباقي وجار الآن تشغيل 60% من المحطة".



















روسيا اليوم



