قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط دوار الكويت

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط دوار الكويت
التاريخ
3/27/2024 7:06:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.
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