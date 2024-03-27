موظفون جدد يؤدون اليمين أمام رئيس مجلس المفوضين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدّى 12 موظفاً وموظفةً في أقسامٍ عدة اليمين، بحضور عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ونائب رئيس مجلس المفوضين زاهرة طبيشات والمفوض المكلّف بمهام الأمين العام الجيولوجية وفاء البخيت.



وقال السعايدة للموظفين الذين عُينّوا اخيراً في الهيئة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ومديرية الموارد البشرية، إن الهيئة تطمحُ لتنفيذ الرؤية الملكية الرامية دوماً لتعزيز مبادئ الحوكمة والتميز واستدامة التطوير في قطاع الطاقة والمعادن من خلال تطوير دوره الرقابي والتنظيمي على القطاع.



واكد أنّ أمامهم تحدٍّ كبير في عكس الصورة المُثلى للشباب الأردني والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز الأعمال الموكلة لهم.

