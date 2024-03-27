ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
3/27/2024 7:06:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32 ألفا و490 شهيدا و74 ألفا و889 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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