اربد: تجار يطالبون بتركيب شواخص مرورية بمنطقة ايدون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب عدد من التجار بمنطقة ايدون بتركيب شواخص مرورية تمنع الوقوف بشكل مائل أو عرضي أمام محالهم التجارية.



وقال عدد من التجار إن قطاع التجارة في منطقة ايدون، ولا سيما منطقة دوار "العيادات الخارجية"، يشهد حركة نشطة ملحوظة وسط تزايد مخالفات الاصطفاف غير القانوني، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية وفي أقرب وقت ممكن لمعالجة هذه المشكلة لتوفير بيئة أكثر أمانا وسهولة للمواطنين أثناء التسوق.



وأكدوا أن بعض المواطنين يتركون مركباتهم بشكل لا يتوافق مع القوانين المرورية المعمول بها، إذ تؤثر هذه الممارسات على حركة المرور، وتسبب الازدحام في الشوارع المحيطة بالمحال التجارية، مبينين أن وضع الشواخص المرورية سيسهم في تنظيم حركة المرور ومنع الازدحام والمخالفات في المنطقة.



من جهته، قال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد إن البلدية ستعمل على حل المشكلة فورا عبر وضع الشواخص المرورية التي تبين وضعية الاصطفاف القانونية في الطريق لتحذير المواطنين من الاصطفاف بشكل خاطئ وغير قانوني، وتجنب تحرير المخالفات بحقهم، مؤكدا أن غاية البلدية وهدفها تعزيز السلامة المرورية، وتحقيق النظام والانضباط في الطرق والمناطق التجارية لضمان تجربة تسوق آمنة ومريحة للمواطنين.