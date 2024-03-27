الأمطار والرياح القوية تعرقل حركة الطيران في سوتشي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام روسية أن الأحوال الجوية السيئة في مدينة سوتشي أثرت على حركة الطيران المدني وأجبرت بعض الطائرات على الهبوط في مطارات بديلة.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمطار سوتشي الدولي:"العديد من الطائرات المتجهة إلى سوتشي توجهت إلى مطارات بديلة بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة. تم إنشاء مقر عملياتي في موقع المطار، وتم تعزيز جميع الخدمات لتأمين الاحتياجات بسرعة للركاب".
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