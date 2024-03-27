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الأمطار والرياح القوية تعرقل حركة الطيران في سوتشي

3/27/2024 6:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام روسية أن الأحوال الجوية السيئة في مدينة سوتشي أثرت على حركة الطيران المدني وأجبرت بعض الطائرات على الهبوط في مطارات بديلة.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمطار سوتشي الدولي:"العديد من الطائرات المتجهة إلى سوتشي توجهت إلى مطارات بديلة بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة. تم إنشاء مقر عملياتي في موقع المطار، وتم تعزيز جميع الخدمات لتأمين الاحتياجات بسرعة للركاب".













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