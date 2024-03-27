الخارجية الروسية تدعو الروس لتقييم المخاطر عند الرغبة بالسفر إلى الخارج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مصدر في الخارجية الروسية لمراسل وكالة نوفوستي، إنه يجب على المواطنين الروس أن يدرسوا بدقة كل المخاطر عند التخطيط للسفر إلى الخارج والإقامة في هذه الدولة أو تلك.وأشار المصدر إلى أن الوزارة حذرت المواطنين مرات كثيرة "من احتمال حدوث اعتقال أو احتجاز بطلب من الهيئات الأمنية المختصة في الولايات المتحدة، التي أبرمت اتفاقيات تسليم مع أكثر من 100 دولة، بما في ذلك دول الوجهات السياحية الشهيرة - تايلاند ومصر وتركيا وإسرائيل وغيرها".

وذكر المصدر أن الخارجية الروسية، تلقت شكاوى من مواطنين روس على خلفية الحظر الذي فرضته دول في الاتحاد الأوروبي على دخول بعض ممتلكاتهم المنقولة مثل السيارات التي تحمل لوحات تسجيل روسية وغيرها.

ودعا الدبلوماسي الروسي إلى الأخذ في الاعتبار أنه عند عبور الحدود، فإن المواطنين الروس "يقعون طوعا تحت الولاية القضائية الأجنبية، مما يعني ضمنا الالتزام بقوانين وأنظمة البلد الذي يزورونه، لذلك يجب عليهم التعرف على التحديات الأمنية المحتملة أو الحقيقية هناك".