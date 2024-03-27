جوتك والمدن الصناعية توقعان مذكرة تفاهم لتزويد الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحت رعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وقعّت الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك" وشركة المدن الصناعية الأردنية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي.



ووقع المذكرة عن جوتك مديرها العام المهندس حسن الحياري وعن شركة المدن الصناعية المدير العام عمر جويعد، وبحضور رئيس مجلس إدارة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل، ورئيس مجلس ادارة جوتك شادي رمزي المجالي، ومساعد المدير العام لشؤون العمليات م. علاء زريقات، ومدير الإدارة التجارية والمشتريات م. محمد القطاطشة.



وأكد الوزير الخرابشة على أهمية المذكرة كخطوة مهمة في مشروع وطني كبير لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، ووفقا للاتفاقية توصل الطرفان الى اتفاق على إنشاء بنية تحتية وشبكة غاز داخل مدينة الموقر، إضافة إلى احتوائها على دراسة كيفية انشاء وملكية وتمويل وإدارة وتشغيل هذه الشبكة.



ولفت الخرابشة الى جهود الوزارة بالتعاون مع الشركاء في دعم الاقتصاد الوطني ودعم المستثمرين في القطاع الصناعي من خلال تقليل كلف الطاقة على القطاع بزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي، مشيرا الى أن فاتورة الطاقة تشكل عبئا على قطاع الصناعات، في حين يعد الغاز الطبيعي وقودا أكثر كفاءة واقتصادًا، إذ يوفر استخدامه ما يزيد على 50% من فاتورة الطاقة للصناعات مقارنة بمصادر الوقود الأخرى، وبالتالي فإن استخدامه يُحسّن تنافسية الصناعات الوطنية، ويزيد صادراتها ويوسع الفرص الاستثمارية ويخلق المزيد من فرص العمل.



وأضاف الى ان الوزارة تعمل ضمن خطة وطنية لايصال الغاز الطبيعي للصناعات والتجمعات الصناعية تستهدف إيصال الغاز الطبيعي لمدن صناعية وتجمعات مثل مدينة القسطل الصناعية والتجمع الصناعي في الهاشمية، كما سيتم إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينة القويرة الصناعية مستقبلا.



وعن خطوات الوزارة في توفير مصدر مستدام للغاز في الأردن، قال الخرابشة ان الوزارة تعمل على مشروع إنشاء وحدة التغييز الشاطئية وملحقاتها لغايات تخزين الغاز المستورد، إضافة الى قيادة الجهود الوطنية بالتعاون مع شركة البترول الوطنية لزيادة كميات الغاز المنتجة محليا، مؤكدا أن هذه الجهود تصب في تعزيز منظومة أمن الطاقة ومصادر التزود بالغاز الطبيعي.



بدوره أكد الحياري أن جوتك تولت المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي، بهدف زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي لخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك دراسة كيفية تنفيذ البنية التحتية الجديدة لتزويد المدن الصناعية وتنفيذ الشبكة الداخلية للمدن الصناعية لغايات إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تمهد لتوقيع اتفاقية لاحقا لتزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز.



وأشار الحياري أن ايصال الغاز الطبيعي الى مدينة الموقر كأول مدينة صناعية ستستفيد من المشروع، وسيتمر العمل في تزويد المدن الصناعية الأخرى مستقبلا.



من جهته أوضح جويعد أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي لوضع الإطار الرسمي لإيصال الغاز الطبيعي لأكبر مدينة صناعية في المملكة وهي خطوة عملية بهذا الصدد، لافتا الى ان مدينة الموقر الصناعية تضم 100 استثمار صناعي بحجم استثمار يبلغ 700 مليون دينار، وتوفر المدينة 5000 فرصة عمل.



وأشار جويعد الى ان غايات شركة المدن الصناعية تتضمن إنشاء وتطوير وادارة المدن الصناعية على نطاق يشمل محافظات المملكة كافة بالمفهوم الشمولي لهذه المدن والذي يمزج ما بين توفير الخدمات الأساسية وخدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق واتصالات وخدمات مساندة، كما تعمل الشركة على تهيئة البنية الاستثمارية وتعزيز مقومات جذب الاستثمارات الصناعية من خلال توفير عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وتوطينها.



من جانبه قال سحويل إن الطاقة هي مكون رئيسي من كلف الانتاج الصناعي، مثمنا أثر المشروع الذي سيزيد من جاذبية الاستثمارات الصناعية للأردن، مؤكدا أن المدن الصناعية تحتضن نحو 920 استثمار صناعي بحجم استثمار يتجاوز الـ 3 مليار دينار، وتوفر هذه المدن نحو 65 ألف فرصة عمل على مستوى المملكة.



وتتضمن أولوية تزويد المدن الصناعية في رؤية التحديث الاقتصادي دعم إيصال الغاز الطبيعي لثلاثة مدن صناعية تشمل مدينة الموقر الصناعية في العاصمة عمان ومدينة الروضة الصناعية في محافظة معان والمدينة التنموية في محافظة المفرق.



وكان قرار مجلس الوزراء رقم (14192) الصادر بتاريخ 12/11/2023 بالموافقة على تكليف الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) بتولي المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي، يهدف لزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي لخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني.