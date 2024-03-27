قلة النوم تضيف إلى العمر سنوات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدو أن الحرمان من النوم يعطي شعوراً بالكبر في السن، حيث يضيف كل يوم ما معدله 0.23 سنة إلى العمر الحقيقي.للوصول إلى هذه النتيجة، استطلع فريق البحث من معهد كارولينسكا أولاً 429 شخصاً أعمارهم بين 18 و70 عاماً، حول مدى شعورهم بالعمر، ومقدار النوم الذي ناموا فيه خلال الـ 30 يوماً الماضية.



وبحسب "نيو ساينتست"، وجد الباحثون أن الإبلاغ عن عدم كفاية النوم ارتبط بشعور المشاركين بأنهم أكبر سناً مما كانوا عليه.



في المقابل، فإن الذين أفادوا بأنهم حصلوا على قسط كافٍ من النوم طوال الـ 30 يوماً، كان عمرهم الشخصي أصغر بـ 5.81 سنة في المتوسط من عمرهم الحقيقي.



وفي الجزء الثاني من الدراسة، شارك 186 شخصاً إضافياً على مدار أسبوعين، طُلب من هؤلاء المشاركين أن يهدفوا إلى النوم لمدة 9 ساعات خلال ليلتين متتاليتين، وتم تسجيلها عبر جهاز المعصم لتتبع النوم.



ثم طُلب من المشاركين تقييد نومهم بـ 4 ساعات فقط لمدة ليلتين متتاليتين.

وبعد هذه الفترة من تقييد النوم، أفادوا أنهم شعروا بمتوسط 4.44 سنة أكبر مما كانوا عليه، بينما في حالة النوم لمدة 9 ساعات، شعروا بأنهم أصغر سنا بمقدار 0.24 سنة.



وبالمقارنة مع من شعروا بأقل قدر من التعب، أفاد الذين كانوا الأكثر تعباً بأنهم أكبر سناً بحوالي 10 سنوات.



وتظهر النتائج أن النوم مؤشر رئيسي على مدى شعور بعض الأشخاص بالعمر.

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