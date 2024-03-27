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قائد الأسطول الأمريكي بالبحر الأحمر: استطعنا خفض قدرات الحوثيين

3/27/2024 6:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال قائد الأسطول الأمريكي لعملية البحر الأحمر الأدميرال مارك ميغيز، إن قواته استطاعت خفض قدرات الحوثيين، لكن ما زال أمامها عمل كثير لإنجازه.

وأضاف قائد الأسطول الأمريكي أن "هجمات الحوثيين تباطأت وتحولت من استخدام صواريخ كروز إلى مسيرات أقل خطورة"، مشيرا إلى أن "استخباراتنا لم تكن تعرف بدقة عدد صواريخ الحوثيين في بداية الصراع".
ولفت ميغيز إلى أنه "مع دعم إيران للحوثيين استخباريا وعسكريا لا يمكن التنبؤ بموعد إنجاز المهمة"، مشيرا إلى أن "لإيران سفينتين في المنطقة حاليا إحداهما استخبارية قبالة جيبوتي وأخرى للدعم".
وكانت حركة "أنصار الله" الحوثية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن قواتها نفذت 6 عمليات خلال الأيام الـ3 الماضية بالصواريخ والطائرات المسيرة في خليج عدن والبحر الأحمر وعلى مواقع إسرائيلية.

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