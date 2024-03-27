سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تدعو موظفيها وعائلاتهم لمأدبة إفطار بأجواء رمضانية مميزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استضافت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، موظفيها وأفراد عائلاتهم ضمن مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقامتها مؤخراً، كما هي عادتها في كل عام، وذلك بحضور المدير العام، يون ونغ شول.



وقد جاءت مأدبة الإفطار بالتزامن مع الانطلاقة القوية للشركة خلال العام 2024، كجزء من سلسلة البرامج والنشاطات التي تخصصها "سامسونج" ضمن استراتيجيتها لرعاية طاقاتها البشرية، وتعزيز التقارب الذي يجمع أفرادها، كما أنها جاءت تحقيقاً لرؤيتها بتوفير بيئة عمل مثالية تقدم العديد من المزايا التي يعتبر من أهمها التقدير المستمر والتواصل الفعال.



هذا وتميزت مأدبة الإفطار بأجوائها الودية التي تخللها استعراضاً لمستجدات الشركة، كما شهدت نشاطات ترفيهية ممتعة لتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي.



ويشار إلى أن "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، وكما تحرص على التواصل في الشهر الفضيل مع موظفيها، فإنها تحرص على التواصل مع زبائنها والمستهلكين، لكن على طريقتها الخاصة؛ حيث أنها تقدم لهم عروضاً وخصومات مميزة على مداره، وذلك على مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية الرقمية، أجهزة التلفاز والهواتف الذكية المبتكرة، والتي يمكن شراؤها من نقاط البيع التابعة لها، والمتضمنة معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في جميع مدن ومحافظات المملكة، أو عبر رابط متجر سامسونج الإلكتروني .